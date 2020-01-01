Еще один автомобиль начнут выпускать в Тольятти в этом году

Речь о российском электрокаре Zetta. Возможен и экспорт этих машин.

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Выпускать российский электромобиль серийно начнут в Тольятти в конце этого года, передает агентство ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга. Он отметил, что из-за пандемии сроки сдвинулись, но надеется, что сертификационные процедуры до конца года будут завершены. Напомним, что серийный выпуск этих машин планировался на первый квартал 2020 года.

В процессе разработки понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности рассмотрит вопрос о выделении средств в конце августа.

Сейчас уже получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, началась опытно-промышленная сборка. Этап сертификации автомобилей завершен на 70%.

Согласно первоначальному плану, предполагается экспорт российских электрокаров.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Автомобиль четырехместный, его максимальная скорость — 120 км/ч, а батарея на самой простой версии позволит проезжать на одной зарядке до 120 км, в топовых версиях будут установлены аккумуляторы повышенной емкости, позволяющие увеличить пробег до 500 км и более. Автомобиль создают как бюджетный, цена — от 450 тыс. рублей.