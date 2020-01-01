Все подробности об автомобиле обещают рассказать в понедельник.

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7 сентября Honda Motor RUS расскажет, когда обновленный кроссовер Honda CR-V появится на нашем рынке, и поделится информацией о ценах и комплектациях модели. Однако не так давно рестайлинговый вариант модели был представлен в Австралии, и автомобиль для России вряд ли будет сильно от него отличаться.

Кроссовер чуть освежили внешне, у него обновлены передний и задний бамперы, практически черной стала решетка радиатора, хромированная отделка задней двери потемнела, затемненные линзы получили задние фонари. Обновлен дизайн 18-дюймовых колесных дисков, а 19-дюймовые колеса получили светло-серую отделку.

Гамму цветов дополнили два новых интересных оттенка: Ignite Red metallic и Cosmic Blue metallic.

Такой кроссовер СR-V появится в России

В салоне CR-V обновлена центральная консоль, улучшены функции хранения и комфорта, включая более легкий доступ к телефону и портам USB. Некоторые комплектации также получили площадку для беспроводной зарядки.

В Австралии предлагают семь комплектаций CR-V. Сколько будет в России, мы узнаем уже в следующий понедельник.

Текущий кроссовер Honda CR-V продается в России в шести комплектациях, цены стартуют с отметки в 2 243 900 рублей за автомобиль в версии Elegance с двухлитровым мотором, мощностью 150 л.с., и вариатором.

Обновленный Honda CR-V — скоро в России Все подробности об автомобиле обещают рассказать в понедельник. Обновленный Honda CR-V — скоро в России

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Фото: Honda