Обновленный Honda CR-V: первые подробности

Обновления затронули экстерьер и интерьер автомобиля, также расширено его стандартное оснащение.

Материалы по теме Обновленный Honda CR-V — скоро в России

В этом году на российский рынок выходит Honda CR-V 2020 модельного года. У кроссовера Honda новые передние и задние бамперы, решетка радиатора и колесные диски. Практически черной стала решетка радиатора, хромированная отделка задней двери потемнела, а задние фонари получили затемненные линзы.

В салоне автомобиля чуть изменена центральная консоль. Пользоваться размещенными на ней элементами управления стало интуитивно проще, порты USB расположены удобнее, ниши для хранения вещей стали функциональнее и практичнее.

В стандартное оснащение обновленной CR-V, кроме начальной Elegance с 2,0-литровым двигателем, добавлена автоматическая корректировка наклона фар при движении задним ходом, обогрев рулевого колеса и камера бокового обзора Lane Watch.

В комплектацию Prestige с 2,4-литровым двигателем добавлены беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечивает доступ к багажному отделению без помощи рук.

И еще одно новшество: в стандартное оснащение всех без исключения комплектаций модели теперь входит система контроля усталости водителя.

В линейке моторов изменений не произошло: Honda CR-V 2020 модельного года по-прежнему оснащается либо 2,0-литровым SOHC i-VTEC, развивающим максимальную мощность 150 л.с. либо 2,4-литровым DI DOHC i-VTEC, вырабатывающим 186 л.с. Все комплектации модели полноприводные и агрегатируются вариатором Honda G-Shift.

Напомним, на автомобиле установлены передние стойки MacPherson и задняя многорычажная подвеска. Как спереди, так и сзади используются специально настроенные амортизаторы с низким коэффициентом трения, а также стабилизаторы поперечной устойчивости.

В России модель предложат в четырех стандартных комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige, последняя доступна только с 2,4-литровым силовым агрегатом. Цены на модели будут известны чуть позже.