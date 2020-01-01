Выглядит автомобиль немного громоздким для субкомпактного внедорожника.

Материалы по теме BMW готовит самый маленький электрокроссовер X1

В баварской компании начали разработку нового, более продвинутого поколения X1. Появились шпионские снимки, подтверждающие, что прототипы сейчас проходят испытания на дорогах общего пользования в Германии. Машина сильно закамуфлирована, но уже можно заметить несколько интересных штрихов.

Так, новый X1 кажется чуть больше текущей модели, у него более покатая линия крыши, более узкие фары и задние фонари.

Фотошпионам не удалось сфотографировать салон, но ожидается, что новый X1 будет иметь минималистичный интерьер с изогнутой приборной панелью и внутри будет применено большое количество экологически чистых материалов.

Базируется X1 на модифицированной версии платформы BMW FWD. Автомобили будут переднеприводными, но также станет доступен и полный привод. Автомобиль в камуфляже, скорее всего, оснащен двигателем внутреннего сгорания, хотя выхлопные трубы спрятаны глубоко за задним бампером. Дело в том, что на автомобиле нет желтой наклейки, указывающей на то, что это электрокар.

Ожидается, что новая «копейка» BMW будет представлена в трех версиях: с двигателем внутреннего сгорания, подключаемым гибридным вариантом и в виде чистого электрокара. Выпуск полностью электрического BMW X1 компания из Мюнхена подтвердила.

О дате выпуска X1 новой генерации известно, что кроссовер дебютирует в конце следующего или в начале 2022 года. Первоначально его предложат с трех- и четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом, а чуть позже появится и восьмицилиндровый.

Недавно бывший дизайнер BMW Фрэнк Стивенсон высказался о «ноздрях» BMW 4-й серии, по его мнению, они не вполне дружат с машиной.



Новый BMW X1: первые шпионские фото Выглядит автомобиль немного громоздким для субкомпактного внедорожника. Новый BMW X1: первые шпионские фото

Фото: Motor1.com