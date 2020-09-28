Организация заявляет, что необходимо контролировать выбросы парниковых газов от домашнего скота. Как? Сократить поголовье.

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Сельскохозяйственные животные ЕС, если принять во внимание еще и производство их кормов, производят больше выбросов, чем автомобили и фургоны, вместе взятые, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на исследование Greenpeace.

Рост производства мяса и молочных продуктов в Европе за последнее десятилетие сделал сельское хозяйство серьезным источником выбросов, но если правительства занимаются выбросами в транспорте в своей климатической политике, то влияние сельского хозяйства на климат всерьез никто не рассматривает.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в 2018 году (точные данные есть пока по этому году) домашний скот на фермах стран ЕС (включая Великобританию) произвели около 502 млн тонн углекислого газа в год, в основном за счет выделяемого ими метана. Для сравнения: за тот же год европейские автомобили выбросили 656 млн углекислого газа. Но если подсчитать косвенные выбросы парниковых газов с использованием методов оценки вырубки лесов и изменений в землепользовании, связанных с выращиванием кормов для животных, то общие годовые выбросы от скотоводчества эквивалентны 704 миллионам тонн диоксида углерода. Расчеты изложены в отчете Гринпис.

В период с 2007 по 2018 год производство мяса и молочных продуктов в ЕС выросло на 9,5%, что, по данным Гринпис, привело к увеличению годовых выбросов на 6%, или примерно на 39 млн тонн. Это было бы эквивалентно выводу на дороги 8,4 млн новых автомобилей.

Если такой рост продолжится, у ЕС мало шансов выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. На прошлой неделе ЕС скорректировал планируемые показатели, объявив о цели сокращения выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Марко Контьеро, директор по сельскохозяйственной политике Гринпис, сказал, что директивным органам необходимо начать контролировать «выбросы» скота: «Европейские лидеры слишком долго „танцевали“ вокруг воздействия животноводства на климат. Но мы не сможем избежать негативного сценария воздействия на климат, если политики будут продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов. Сельскохозяйственные животные не перестанут пукать и рыгать. Единственный способ сократить выбросы до необходимого уровня — сократить поголовье».

Гринпис призывает к прекращению государственных субсидий для промышленного животноводства в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. Такая политика вряд ли получит поддержку со стороны фермерского лобби в большинстве крупных европейских стран, но политики вынуждены будут поломать голову над тем, как они смогут достичь климатических целей ЕС без крупномасштабных реформ в сельском хозяйстве.

BMW и Toyota готовят автомобиль на топливных элементах.

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