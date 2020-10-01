Новые штрафы: опять пришли за нештатными лампами!

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Напомним, новая редакция перечня неисправностей ТС, при которых запрещается эксплуатация, появилась на сайте regulation.gov.ru и активно обсуждается общественностью.
В частности, в разделе «Устройства освещения и световой сигнализации» появилась такая формулировка:
— В фарах транспортных средств используются сменные источники света, не имеющие знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходники с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль.
По замыслу разработчиков документа, это должно упростить инспекторам выявление автомобилей с нештатным ксеноном. Такие лампы часто становятся головной болью для соседей по потоку — их слишком яркий свет ослепляет водителей.
Комментирует положение обновленного перечня редактор «За рулем» Кирилл Милешкин:
— В свое время ужесточение контроля искоренило моду на «синие писалки» и колхозный ксенон. Ездить стало лучше, и достигнутый результат с годами никуда не исчез. Сейчас, на мой взгляд, острой проблемы с фарами и фонарями на дорогах нет.
У нас действует «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем следующая формулировка п.3.1: Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Общо, но исчерпывающе. Наказывать за нештатную оптику позволяет в полной мере. В предлагаемой версии появилось много слов, которые сейчас обозначены одним — «тип». Витиеватость формулировки кажется желанием создать видимость работы. Есть пункт — штрафуйте по нему.
В реальной жизни вне зависимости от того, как составлен закон, все зависит от адекватности инспектора и водителя.
Возьмем для примера ходовые огни. Их установку на старые машины по букве закона нужно согласовать. Зачем? Они в принципе не способны ослепить, а польза от них очевидна. Можно «нагнуть» несчастного автомобилиста, а польза какая, кроме «палки» гаишнику? Рабочий LED-свет внедорожников, люстры прожекторов дальнобойщиков: я ни разу не видел неадекватов, включающих их на дороге общего пользования при наличии других машин. Они вне закона и сейчас, так к чему новые слова?
Вместо избыточных формулировок лучше бы приняли реально полезную вещь — прописали и упростили алгоритм внесения изменений в конструкцию. Тогда установка в фару новой линзы вместо выгоревшей, глядишь, перестанет быть преступлением. И бессмысленная необходимость узаконить уже сертифицированную на соответствие всем требованиям линзу исчезнет.
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Напомним, обновленный перечень еще проходит процедуру общественного обсуждения, вступить в силу документ должен 1 июня 2021 года.
- Кроме того, перечень неисправностей, из-за которых не разрешена эксплуатация автомобиля и за которые инспекторы смогут штрафовать, скорее всего, пополнит пункт «подтекание рабочей жидкости в ГУР».
Фото: «За рулем» и Depositphotos