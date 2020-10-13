Hyundai отзывает 77 000 взрывоопасных автомобилей

Сервисная кампания, начавшаяся в Южной Корее, пройдет во всех странах мира, где представлена модель Kona Electric.

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В начале октября Hyundai объявил об отзыве в Южной Корее 25 564 электромобилей Kona Electric, которые могли самовозгораться. Теперь поступила информация, что сервисная кампания коснется и других стран, а всего будет отозвано 77 тысяч машин, выпущенных в период с сентября 2017 года по март 2020 года.

До марта 2020 года все Kona Electric производились в Южной Корее. С октября их выпуск был налажен на европейском предприятии в чешском городе Ношовиц, но об отзыве собираемых в Европе электромобилей не сообщается.

Сервисная кампания проводится из-за риска возгорания Kona Electric. В частности, в Канаде автомобиль не просто загорелся, а взорвался, что отбросило дверь гаража на другую сторону улицы, а последствия того пожара вы видите на фотографиях.

Похоже, производитель все еще не выяснил причины возгорания машин, но решил начать отзывать автомобили, чтобы сохранить репутацию автомобиля и избежать новых пожаров.

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Фото: Radio Canada