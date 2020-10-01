Hyundai Santa Fe получил новые моторы и коробки

Кроссоверу обновили внешность, салон и некоторые элементы конструкции.

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Главное в обновленном Hyundai Santa Fe — новые двигатели и коробки передач. Вместо 2,4-литрового мотора мощностью 188 л.с. автомобиль оснащается бензиновым атмосферным 194-сильным агрегатом объемом 2,5 литра, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и опционально с системой полного привода.

Новый 2,5-литровый силовой агрегат Smartstream имеет как многоточечный, так и прямой впрыск топлива, благодаря чему его выхлоп стал чище и экономичнее без потери мощности. В смешанном цикле кроссовер с новым мотором потребляет 9 литров на 100 км пути (9,8 л для полноприводной версии).

Появился и вариант 2,5-литрового мотора с турбонаддувом, который заменит 3,5-литровый агрегат. Его мощность составляет 281 л.с. и 422 Нм. Если этот мотор будет устанавливаться на российские версии Santa Fe, то его мощность, скорее всего, снизят до 249 л.с. Этот двигатель будет поставляться с 8-ступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Обновленный Santa Fe станет также первым гибридным кроссовером Hyundai. Оснащаться он будет 1,6-литровым рядным 4-цилиндровым турбированным двигателем, стартер-генератором мощностью 13 кВт (18 л.с.) и электродвигателем мощностью 44 кВт (60 л.с.), который станет питаться энергией от небольшой 1,5-киловаттной батареи. Работать гибридная установка будет в паре с оптимизированным для гибридов 6-ступенчатым автоматом. Суммарная мощность составит 228 л.с. и 264 Нм, а в смешанном режиме езды гибрид потребляет около 6,7 литра на 100 км. Но этот мотор может не появиться в России.

Обновленный Santa Fe получил широкую решетку радиатора с интегрированными фарами и узкие дневные ходовые огни, идущие вдоль капота. Задние фонари стали более угловатыми, с выпуклыми светодиодными акцентами и светодиодной полосой во всю ширину машины.

Интерьер Hyundai Santa Fe получил 8-дюймовый сенсорный экран, который в топовых версиях заменяется на 10,3-дюймовый. Также появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, виртуальный ключ Hyundai Digital Key, полуавтономная система вождения Highway Drive Assist и беспроводная зарядка.

Обновленный Hyundai Santa Fe отличается также использованием высокопрочной стали в конструкции кузова, что снизило вес машины и сделало ее прочнее, повлияв на ходовые качества и управляемость. Мощнее стал и усилитель тормозов, а также увеличился диаметр тормозных дисков. Шумоизоляция приборной панели стала плотнее, а коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,33.

Стоимость обновленного Hyundai Santa Fe будет объявлена позже. Пока же в России продается дорестайлинговая версия кроссовера по цене от 2 239 000 до 2 969 000 рублей.

Hyundai намерен раньше других производителей начать продажи летающих автомобилей.

Фото: Hyundai