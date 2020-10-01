Почему в РФ плохо с автотуризмом: названы основные проблемы

Решить бы хоть две главных...

Минувшим летом автотуризм был главным вариантом летнего времяпрепровождения россиян — в отпуск на автомобиле отправилось 63% российских туристов. По 16% — у путешествий на поездах и самолетах и только 5% — у автобусных туров. Аналитический центр НАФИ опросил 1600 путешествовавших автомобилистов из 53 регионов России на предмет проблем, с коими они столкнулись в ходе летних поездок.

Из предложенных вариантов можно было выбрать несколько. Низкое качество дорог (наличие неровностей, ям и трещин) отметили 81% граждан. 75% остались недовольны большим количеством ремонтных работ на трассе. И третий по частоте ответ — плохое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета на многих участках дороги, на это посетовали 72% отвечавших, причем большинство из них (85%) это путешественники в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, больше половины опрошенных жаловались на отсутствие освещения на дороге (66%), высокую стоимость ночлега (59%), рваный режим движения из-за частых ограничений скорости (58%), отсутствие барьерных и сигнальных ограждений (57%), отсутствие разметки или ее плохую видимость (56%) и низкую разрешенную скорость движения (51%).

А вот результаты другого опроса: деньги на новую машину есть только у каждого десятого из тех, кто собирается менять авто.

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