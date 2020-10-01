20% молодых водителей разговаривают по видео. В движении!

Количество водителей, пользующихся гаджетами во время движения, достигло исторического максимума.

Согласно новым данным, почти каждый пятый молодой автомобилист регулярно разговаривает по видеосвязи, находясь за рулем. Это выяснили специалисты британской ассоциации RAC, оказывающей помощь на дорогах.

Видеосвязью в дороге пользуются 8% всех автомобилистов, и этот показатель увеличивается до 18%, если речь идет о водителях в возрасте от 18 до 24 лет, и до 13%, если возраст водителей составляет от 25 до 44 лет.

Всего RAC опросила 3068 водителей, задав им несколько вопросов. Девять процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что играют в мобильные игры за рулем. Всего же играми во время движения балуются 3% автомобилистов.

Такие цифры, вероятно, вызовут тревогу у экспертов по безопасности дорожного движения. Влияние на водителей отвлекающих факторов, таких как мобильные телефоны и информационно-развлекательные системы, изучаются в Европе постоянно. Согласно статистике, их использование во время движения занимает уже вторую строчку в рейтинге причин ДТП после состояния дорог местного значения.

Около 32% опрошенных заявили, что их беспокоит проблема использования мобильных телефонов за рулем, а 79% хотят, чтобы власти штрафовали таких нарушителей с помощью дорожных камер. При этом разговаривают по телефону во время движения 29% опрошенных — на 5% больше, чем в 2019 году. Чаще всего это делают водители в возрасте от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 44 лет (32%).

Любителей переписываться за рулем стало меньше. Если в 2019 году этим занимались 19% опрошенных, то в 2020 году — только 8%. Опять же, чаще всего переписки во время движения ведут люди в возрасте от 18 до 24 лет (15%).

Большинство аварий происходит почти сразу после начала движения.

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