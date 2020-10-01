20% молодых водителей разговаривают по видео. В движении!

Согласно новым данным, почти каждый пятый молодой автомобилист регулярно разговаривает по видеосвязи, находясь за рулем. Это выяснили специалисты британской ассоциации RAC, оказывающей помощь на дорогах.
Видеосвязью в дороге пользуются 8% всех автомобилистов, и этот показатель увеличивается до 18%, если речь идет о водителях в возрасте от 18 до 24 лет, и до 13%, если возраст водителей составляет от 25 до 44 лет.
Всего RAC опросила 3068 водителей, задав им несколько вопросов. Девять процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что играют в мобильные игры за рулем. Всего же играми во время движения балуются 3% автомобилистов.
Такие цифры, вероятно, вызовут тревогу у экспертов по безопасности дорожного движения. Влияние на водителей отвлекающих факторов, таких как мобильные телефоны и информационно-развлекательные системы, изучаются в Европе постоянно. Согласно статистике, их использование во время движения занимает уже вторую строчку в рейтинге причин ДТП после состояния дорог местного значения.
Около 32% опрошенных заявили, что их беспокоит проблема использования мобильных телефонов за рулем, а 79% хотят, чтобы власти штрафовали таких нарушителей с помощью дорожных камер. При этом разговаривают по телефону во время движения 29% опрошенных — на 5% больше, чем в 2019 году. Чаще всего это делают водители в возрасте от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 44 лет (32%).
Любителей переписываться за рулем стало меньше. Если в 2019 году этим занимались 19% опрошенных, то в 2020 году — только 8%. Опять же, чаще всего переписки во время движения ведут люди в возрасте от 18 до 24 лет (15%).
- Большинство аварий происходит почти сразу после начала движения.
Фото: Alexandre Boucher / Unsplash