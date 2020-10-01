BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan: полный расклад по расходам

Сколько владельцы премиальных кроссоверов потратят за пять лет? Разница ощутимая!

Всегда ли высокая цена авто означает высокие эксплуатационные расходы? Премиальные кроссоверы сравнили по стоимости владения — детальное исследование на этот счет провело аналитическое агентство «Автостат». В выборку попали BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan с 2-литровыми бензиновыми моторами, АКП и полным приводом.

Отметим, что самым мощным из троицы является Macan — его мотор выдает 252 л.с.; не отстает от него BMW X3 с 249 л.с., а вот у Mercedes-Benz всего 197 «лошадок», но он самый дорогой: от 4 240 000 рублей, в то время как Porsche и BMW — соответственно, от 4 170 000 и 4 010 000 рублей. А сколько денег хозяева этих машин потратят за пять лет владения и 100 000 км пробега?

Самые крупные статьи расходов — это топливо и страхование, и тут вперед вырывается GLC: на полисы каско и ОСАГО будет израсходовано 380 тыс. рублей, на бензин — 323 тыс. рублей. У X3 эти цифры выглядят так: 418 тыс. и 352 тыс. рублей. А у Macan — 512 тыс. и 464 тыс. рублей. Ощутимая разница!

Не упускает своего Мерседес и по другим статьям. Транспортный налог — 55 160 рублей (у BMW X3 и Porsche Macan — 100 847 и 196 560 рублей); шины — 72 840 рублей (конкуренты — примерно по 86 тыс. рублей).

По техобслуживанию GLC дороже: 171 810 рублей (X3 и Macan — 153 900 и 137 180 рублей). Но вновь лучше конкурентов по потере стоимости: за пять эти Мерседесы дешевеют в среднем на 1 279 560 рублей, тогда как BMW и Porsche — на 1 380 717 и 1 319 935 рублей.

Таким образом, будучи самым дорогим при покупке, Mercedes-Benz GLC столь эффективно экономит бюджет, что за пять лет окупается сторицей: на него будет потрачено 2 288 265 рублей, в то время как на BMW X3 — 2 491 351 рубль, а на Porsche — 2 715 899 рублей.

Ежемесячное владение Mercedes-Benz GLC выливается в сумму чуть более 38 тыс. рублей, а километр пробега на нем обходится в 23 рубля. У BMW X3 эти цифры выглядят так: 41,5 тыс. рублей и 25 рублей. А у Porsche Macan — свыше 45 тыс. рублей и 27 рублей за километр.

Интересно, что по статистике именно владельцы Mercedes-Benz, BMW и Porsche паркуются наглее всех.

Фото: Mercedes-Benz, BMW, Porsche