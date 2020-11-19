Renault готовит кроссовер на базе нового Sandero

В Европе он заменит Dacia Lodgy, а в России — Largus?

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Кроссовер на базе нового Renault Sandero готовится к производству. По предварительной информации, на европейском рынке модель, носящая внутризаводской индекс RJI, станет заменой минивэну Dacia Lodgy. Ответ на вопрос, почему возможна такая рокировка, очень прост: новый кроссовер позиционируется как семейный и имеет 7-местный салон.

Новый кроссовер базируется на растянутой платформе CMF-B, его габаритная длина составит около 4,5 метров, пишет французский ресурс L'argus со ссылкой на собственные источники в румынской компании Dacia, принадлежащей Renault. Прирост длины кузова произойдет в районе заднего свеса, однако колесная база по отношению к хэтчбеку также будет раздвинута — в угоду 7-местной компоновке салона.

Оснащение модели предполагается довольно богатым: кроссовер должен получить функцию экстренного торможения, детектор слепых зон, ассистент при движении на подъеме и спуске, электрический стояночный тормоз. Под капотом должны оказаться бензиновые турбомоторы линейки TCe, объемом 1,0 литра (в вариантах 100 и 120 л. с.) и 1,3 литра (140 и 160 л. с.), сейчас эти двигатели ставят на европейские Дастеры и Клио. Предполагается, что в Европе будут и гибридные версии.

Первые испытательные мулы, с «натянутым» на новое шасси слегка перекроенным кузовом Renault Scenic, уже были замечены на дорожных тестах в Испании. Вероятно, модель официально представят в конце лета 2021 года, а производство на заводе Dacia в городе Питешти (Румыния) запустят в октябре. В конце 2021-го или начале 2022 года новый кроссовер должен поступить в продажу.

В России тоже будут выпускать автомобили на платформе CMF-B: на АВТОВАЗе могут начать сборку новых Logan и Sandero в 2022–2023 годах, а на упрощенной версии CMF-B-LS базируются новый Duster (проходит испытания в Тольятти, предположительный старт — в 2021-м) и, по пока неподтвержденным данным, второе поколение Lada Granta и новая Lada 4x4 (запуск в 2022-м).

А что касается нового 7-местного кроссовера Renault, то в России он может заменить нынешний Lada Largus.

Фото: L'argus