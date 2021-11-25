Skoda Enyaq превратили в луноход

Это электрический лунный аппарат на платформе NASA MMSEV, способный перевозить до четырех астронавтов.

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Автомобили уже не раз побывали в космосе. General Motors участвовал в создании машин для передвижения астронавтов по лунной поверхности, Tesla отправила в космос Roadster, а Toyota работает над проектом лунохода Lunar Cruiser. Теперь лунный автомобиль представил и Xtend Design. Это Luniaq, вдохновленный кроссовером Skoda Enyaq, который был показан во время Чешской космической недели.

Разработанный Томасом Роусеком из Xtend Design, Luniaq представляет собой концепт электрического лунного аппарата на платформе NASA MMSEV, который может перевозить до четырех астронавтов.

Что касается сходства с кроссовером Skoda Enyaq, то разработчики советуют присмотреться к дизайну передней части концепта. Сходство кажется весьма условным — переднее стекло для обзора лунной поверхности перед автомобилем по форме напоминает решетку радиатора кроссовера, а вверху окна установлен непонятный металлический элемент. С тем же успехом можно было бы заявить, что луноход похож на новый Karoq, получивший такую же решетку радиатора.

Окна лунохода «сделаны» из прозрачного алюминия, который прочнее стекла и должен защищать экипаж от метеоритов. Специальная же пластиковая пленка на окнах дает дополнительную защиту от радиации.

Luniaq также «оснащен» стереоскопическими камерами для сканирования местности и колесами Michelin Tweel.

Шкода работает над очень недорогим и компактным кроссовером, длина которого составит менее 4 метров.

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Изображения: Xtend Design, Skoda