Skoda Enyaq превратили в луноход — журнал За рулем

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Skoda Enyaq превратили в луноход

Это электрический лунный аппарат на платформе NASA MMSEV, способный перевозить до четырех астронавтов.

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Автомобили уже не раз побывали в космосе. General Motors участвовал в создании машин для передвижения астронавтов по лунной поверхности, Tesla отправила в космос Roadster, а Toyota работает над проектом лунохода Lunar Cruiser. Теперь лунный автомобиль представил и Xtend Design. Это Luniaq, вдохновленный кроссовером Skoda Enyaq, который был показан во время Чешской космической недели.

Разработанный Томасом Роусеком из Xtend Design, Luniaq представляет собой концепт электрического лунного аппарата на платформе NASA MMSEV, который может перевозить до четырех астронавтов.

Skoda Enyaq превратили в луноход

Skoda Enyaq превратили в луноход

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Что касается сходства с кроссовером Skoda Enyaq, то разработчики советуют присмотреться к дизайну передней части концепта. Сходство кажется весьма условным — переднее стекло для обзора лунной поверхности перед автомобилем по форме напоминает решетку радиатора кроссовера, а вверху окна установлен непонятный металлический элемент. С тем же успехом можно было бы заявить, что луноход похож на новый Karoq, получивший такую же решетку радиатора.

Skoda Enyaq превратили в луноход

Окна лунохода «сделаны» из прозрачного алюминия, который прочнее стекла и должен защищать экипаж от метеоритов. Специальная же пластиковая пленка на окнах дает дополнительную защиту от радиации.

Skoda Enyaq превратили в луноход

Luniaq также «оснащен» стереоскопическими камерами для сканирования местности и колесами Michelin Tweel.

Изображения: Xtend Design, Skoda

Skoda Enyaq превратили в луноход

Это электрический лунный аппарат на платформе NASA MMSEV, способный перевозить до четырех астронавтов.

Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295847Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295845Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295849Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295848Skoda Enyaq превратили в луноход
Skoda Enyaq превратили в луноход

Это электрический лунный аппарат на платформе NASA MMSEV, способный перевозить до четырех астронавтов.

Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295847Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295845Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295848Skoda Enyaq превратили в луноход — фото 1295849Skoda Enyaq превратили в луноход
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