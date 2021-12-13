Новый Kia Sportage: в Россию приедет длинная версия — журнал За рулем

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Новый Kia Sportage: в Россию приедет длинная версия

Кроссовер пятого поколения сертифицирован для российского рынка и появится у нас в первой половине 2022 года.

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Кроссовер Kia Sportage пятого поколения получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) для российского рынка. Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с новой философией бренда «Единство противоположностей», что отразилось на его внешности — она сильно изменилась.

Интересно, что Kia стала принимать во внимание потребности конкретного рынка и будет подстраивать в соответствие с этим свои новинки.

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Новый Kia Sportage: в Россию приедет длинная версия

Новое поколение Sportage создано на платформе N3, предназначенной для среднеразмерных автомобилей, и является первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона предлагается в двух разных версиях колесной базы — длиннобазной или короткобазной. России досталась (что не удивительно) наиболее вместительная версия модели — с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением колесная база увеличилась на 85 мм, а длина — на 175 мм. Ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) — от 1660 до 1680 мм. Для сравнения, габариты укороченной модели: длина — 4515 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1645 мм, колесная база — 2755 мм.

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На российском рынке Sportage будет доступен с бензиновыми двигателями 2,0 л (150 л. с.) или 2,5 л (190 л. с.), механической (6-ступенчатой) или автоматической (6- или 8-ступенчатой) коробками передач, передним или полным приводом. Чуть позже обещают обнародовать информацию о дате начала продаж, технических характеристиках и комплектациях Kia Sportage пятого поколения для российского рынка.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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