Найден новенький Восход-3М: покупали в качестве «донора» — журнал За рулем

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Найден новенький Восход-3М: покупали в качестве «донора»

Наш старый знакомый Roma Urraco обнаружил очередную «капсулу времени».

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30 лет в простое: новая «девятка» из гаража директора ЗАЗа

Автоблогер показал практически новый мотоцикл Восход-3М 1992 года выпуска с пробегом всего 68 км, который простоял в сарае почти 30 лет. Такие мотоциклы выпускали с 1983 по 1993 годы, в нем установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения рабочим объёмом 175 куб. см, мощностью 14 л. с., способный развивать до 105 км/ч.

Популярной модель особо не была, считалось, что у нее вечные проблемы с зажиганием.

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Любопытно, что мотоцикл никогда не регистрировали, у него нет ПТС. Объяснилось все просто — в том же гараже стоит и его двойник — точно такой же Восход, но который хозяин эксплуатировал. Видимо, задумка была такая — взять два, а потом один использовать в качестве донора запчастей. Что касается нового мотоцикла, в нем уже недостает нескольких деталей, но их легко найти.

Если провести настройку этого Восхода, техобслуживание и легкий косметический ремонт (следы ржавчины все же кое-где видны), он может войти в одну из коллекций старой техники, родом из СССР.

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Фото: Depositphotos

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