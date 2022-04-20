3 хитрости для экономии на обслуживании машин

Или как сэкономить без ущерба для качества выполненных работ.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

При обслуживании автомобиля выполняется множество различных работ, и многие из них автовладелец может провести самостоятельно, получив удовольствие от процесса и сэкономив время и деньги (все равно, ожидая в сервисе, мы тратим время впустую, плюс время на то, чтобы до этого сервиса доехать).

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей. И вот три вещи, которые каждый автовладелец может сделать самостоятельно, даже вне гаража.

1. Промыть нельзя менять

Чаще в сервисах предлагают заменить загрязнившиеся форсунки. Сегодня это дороговато: примерно 1200 за работу и от 1000 до 4000 рублей за форсунку (для Lada) — итого от 5200 до 17 200 рублей. Да и сама проблема не стоит визита в сервис — вы можете легко промыть их своими силами, сэкономив минимум 4500 рублей.

Нужно лишь запастись аэрозольным баллоном со средством для очистки карбюратора (рублей 500), тремя недлинными проводами, кнопкой бытового звонка, да наконечниками (это нужно для создания простейшей электроцепи, питающейся от аккумулятора). Далее просто следуйте внятной фотоинструкции от экспертов «За рулем».

Если сэкономленное приравнивается к заработанному, то у нас в кошельке уже появилось от 4500 до 16 500 рублей.

2. Промывка системы охлаждения за 1200 рублей

Сервисы обещают сделать это по цене от 2400 рублей. Экономия, кажется, небольшая. Но если учитывать, что за потраченные деньги вы получаете сколько угодно промывок, то весьма существенная. За 1200 рублей вы купите насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Секрет в том, что прокачка будет вестись на холодную, что не навредит двигателю, а прогнать через систему, вымыв из нее все отложения, вы можете даже простую воду. Экономия — минимум 1200 рублей. Подробнее о промывке системы охлаждения и разных способах сделать это самостоятельно вы можете узнать здесь.

3. Скрип тормозов

Это не просто неприятный звук, а сигнал того, что в тормозном механизме что-то не так. Рекомендуем разобраться с этим лично (тормоза, все-таки — важная система) — у вас есть для этого все, что нужно. Понадобится лишь правильная смазка (от 160 рублей). В сервисе за эти работы попросят примерно 1200 рублей за каждый механизм. Итого — 4800 рублей, а значит мы сэкономим еще, как минимум, 4600 рублей.

Чтобы тормозные механизмы работали исправно и не мешали качению, у экспертов «За рулем» есть две подробные видеоинструкции — для обслуживания дисковых тормозов и барабанных.

Итого