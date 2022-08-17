Сенсорные экраны могут возвышаться над панелью или монтироваться в нее полностью. А могут устанавливаться, как в новой Шкоде. Но будет ли это удобно?

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Skoda скоро представит новый автомобиль Vision 7S и уже начала публиковать первые тизеры. Сегодня было опубликовано фото салона с огромным вертикально установленным экраном информационно-развлекательной системы.

Также дизайнеры марки разработала новое рулевое колесо овальной формы. И смотреть на это странно, так как Skoda всегда отличалась сдержанной стилистикой, избегая смелых идей, уводящих от традиционной эргономики.

Автомобиль имеет семиместный салон с рассадкой по формуле 2+2+2+детское кресло, которое находится по центру — между первым и вторым рядами сидений.

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Мировая премьера Skoda Vision 7S запланирована на 30 августа 2022 года. Это, по большей части, будет демонстрация нового языка дизайна, который называется «Modern Solid». Следовательно, такими будут все новые Шкоды, начиная с Superb следующего поколения, который появится в 2023 году.

Рынок изменился: 80% новых легковых автомобилей к нам едут из этой страны.

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Фото: Skoda