Регионам рассказали, как будут наказывать нарушителей на платных трассах

Собранные штрафы пополнят местные бюджеты.

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Субъектам Федерации разрешат самостоятельно определять размер штрафа для нарушителей проезда по платным дорогам. Направлять собранные деньги будут в местные бюджеты, следует из законопроекта Минтранса, на которое ссылается «Коммерсант».

Подготовленный ведомством законопроект вносит изменения в ст. 12.21.4 КоАП, в которой установлен штраф за проезд по платным дорогам без оплаты. Сейчас он составляет 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 5 тыс. руб.- для грузовиков и автобусов. Минтранс предлагает применять упомянутый штраф только на дорогах федерального значения, а регионы должны будут устанавливать санкции сами. Необходимость изменений Минтранс объясняет «анализом правоприменительной практики».

Если поправки примут, новые санкции, вероятно, будут ждать пользователей Московского скоростного диаметра, северного дублера Кутузовского проспекта, будущих платных дорог Московской области и других региональных объектов.

Статья 12.21.4 была введена еще в конце 2020 года для борьбы с водителями, не оплачивающими проезд по платным трассам. В большинстве случаев там, где существует безбарьерная система оплаты free-flow (проезд без шлагбаумов). За все время существования системы было вынесено более 1 млн таких штрафов.

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Еще один любопытный момент законопроекта: при получении ошибочного штрафа с камеры за неоплату проезда не будет действовать презумпция невиновности — автовладелец должен будет сам доказать, что нарушения не совершал.

Окончательно законопроект пока не сформирован, прорабатываются все предложения, и по итогам будет сформирована единая концепция.