Завод «Москвич» закрыл прием заявок на дилерство

Дилерам предстоит заниматься продажей и техническим обслуживанием собранных в Москве машин.

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Пресс-служба Московского автомобильного завода «Москвич» объявила об окончании приема заявок на получение статуса официального дилера нового российского бренда. Сообщается, что за три недели заявки на участие прислали 340 компаний из 23 городов.

Больше всего — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Оренбурга. Сейчас началась обработка поступивших заявок. В компании отмечают, что на 2023 года запланировано расширение дилерской сети.

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