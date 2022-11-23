Что сделать, чтобы щетки исправно работали зимой — журнал За рулем

Что сделать, чтобы щетки исправно работали зимой

«Дворники» нуждаются в тщательном уходе.

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Щетки стеклоочистителей в зимнее время года обязательно должны быть в исправном состоянии — это залог безопасного вождения.

Чтобы защитить щетку от воды, можно использовать так называемую силиконовую смазку. Она выталкивает воду, поэтому при понижении температуры щетки не примерзают к ветровому стеклу.

Его, кстати, периодически надо отмывать от налета: не стоит надеяться здесь на незамерзайку, с этим она не справится.

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Лучше всего мыть стекло раствором нашатырного спирта с водой в консистенции 40 к 60.

В снегопады не стоит оставлять щетки внизу лобового стекла, их лучше поднять. Тогда попадающая на них вода стекает вниз, и «дворники» не примерзают к стеклу.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: АиФ

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