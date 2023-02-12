Toyota с выдвижной крышей и душем

А еще в этом автомобиле можно готовить еду и спать.

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Toyota Hilux Camper Conversion — очень интересный и даже гениальный вариант кемпера, и сейчас вы сами в этом убедитесь.

Это не просто надстройка, которая крепится в грузовой отсек пикапа. Это дом, который заменяет грузовую платформу и сообщается с салоном самого автомобиля.

Модификация называется BR—75. Ее делает на базе пикапа Toyota Hilux компания Direct Cars. Также компания разработала прицеп со множеством отсеков для хранения вещей.

Как уже говорилось, жилой модуль монтируется вместо грузовой платформы, поэтому места внутри очень много — борта не мешают.

Есть два окна, а дверь находится сбоку. Поэтому сзади, благодаря, в том числе, откидной панели, установлен душ. Здесь же можно помыть снаряжение, чтобы не тащить грязь в дом. На модуле установлены внешние розетки для подключения оборудования.

Внутри BR—75 отделан деревом. Крыша поднимается, и свет внутрь начинает поступать еще через четыре больших окна. Диваны и стол складываются, превращаясь в спальное место. Над кабиной есть еще одна кровать, которая откидывается и открывает проход в салон пикапа.

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Direct Cars предлагает BR—75 в двух комплектациях. Базовая стоит от 10,98 млн иен (6,1 млн рублей). За эти деньги покупатель получает все описанное, плюс холодильник, обогреватель, 200-ваттную солнечную панель, внешний тент и телевизор.

В Японии Hilux продается исключительно с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 400 Нм, а также 6-ступенчатым автоматом и раздаточной коробкой.

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Фото: Direct Cars