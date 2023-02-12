Toyota с выдвижной крышей и душем — журнал За рулем

Toyota с выдвижной крышей и душем

А еще в этом автомобиле можно готовить еду и спать.

Материалы по теме
Зачем машинам этот секретный провод

Toyota Hilux Camper Conversion — очень интересный и даже гениальный вариант кемпера, и сейчас вы сами в этом убедитесь.

Это не просто надстройка, которая крепится в грузовой отсек пикапа. Это дом, который заменяет грузовую платформу и сообщается с салоном самого автомобиля.

Toyota с выдвижной крышей и душем

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Модификация называется BR—75. Ее делает на базе пикапа Toyota Hilux компания Direct Cars. Также компания разработала прицеп со множеством отсеков для хранения вещей.

Toyota с выдвижной крышей и душем

Как уже говорилось, жилой модуль монтируется вместо грузовой платформы, поэтому места внутри очень много — борта не мешают.

Toyota с выдвижной крышей и душем

Есть два окна, а дверь находится сбоку. Поэтому сзади, благодаря, в том числе, откидной панели, установлен душ. Здесь же можно помыть снаряжение, чтобы не тащить грязь в дом. На модуле установлены внешние розетки для подключения оборудования.

Toyota с выдвижной крышей и душем

Внутри BR—75 отделан деревом. Крыша поднимается, и свет внутрь начинает поступать еще через четыре больших окна. Диваны и стол складываются, превращаясь в спальное место. Над кабиной есть еще одна кровать, которая откидывается и открывает проход в салон пикапа.

Toyota с выдвижной крышей и душем

Материалы по теме
Безвоздушные шины появились на обычных машинах

Direct Cars предлагает BR—75 в двух комплектациях. Базовая стоит от 10,98 млн иен (6,1 млн рублей). За эти деньги покупатель получает все описанное, плюс холодильник, обогреватель, 200-ваттную солнечную панель, внешний тент и телевизор.

В Японии Hilux продается исключительно с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 400 Нм, а также 6-ступенчатым автоматом и раздаточной коробкой.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Direct Cars

Toyota с выдвижной крышей и душем

А еще в этом автомобиле можно готовить еду и спать.

Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389457Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389456Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389453Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389455Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389454Toyota с выдвижной крышей и душем
Toyota с выдвижной крышей и душем

А еще в этом автомобиле можно готовить еду и спать.

Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389453Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389457Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389455Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389454Toyota с выдвижной крышей и душем — фото 1389456Toyota с выдвижной крышей и душем
Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров95
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: