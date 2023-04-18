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Мы стали больше путешествовать? Или меньше? Любопытный опрос

В последний год сфера туризма переживает тотальную перекройку.

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В теории, должен возрасти объем внутрироссийских путешествий, солидная часть которых приходится на автомобильные. Но так ли это на самом деле? Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, когда они больше путешествовали, в 2021 году или в 2022-м?

Всего за сутки в опросе приняли участие почти 2 тысячи человек, и ответы получились любопытными. Самая малочисленная группа (15%) ответила, что в 2022 году они путешествовали меньше, чем годом ранее.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Но почти такая же (и даже чуть более значительная – 18%) группа состоит из людей, которые, напротив, стали путешествовать больше.

У более чем четверти опрошенных (26%) в плане автомобильных путешествий на отрезке 2021-2022 вообще ничего не поменялось, они путешествуют в прежнем объеме. Но автомобилисты из самой многочисленной группу (41%) признаются, что перестали путешествовать вообще.

А как сложится отпускной сезон в 2023-м? Ответ на этот вопрос узнаем уже совсем скоро.

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