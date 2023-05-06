На «электричке» – вокруг света
Известная тревел-блогер Лекси Алфорд собирается на новеньком Explorer «на батарейках» совершить кругосветное путешествие. Экспедиционный Explorer не имеет ничего общего с американским, да и сделан на фольксвагеновской платформе MEB (на ней, в частности, базируются Audi Q4 e-tron, Škoda Enyaq, Volkswagen ID.4/ID.5).
Алфорд уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная путешественница, посетившая все страны мира.
Для успеха затеи имеет значение не столько чистый запас хода без дозарядки (на кругосветное путешествие все равно не хватит), сколько экономичность, скорость ночной зарядки и возможность заряжаться от обычной розетки.
На данный момент известно, что батарея машины сможет заряжаться с 10% до 80% за 25 минут, а также то, что первые Explorer европейцам начнут поступать в 2024 году.
Стартовать кругосветка должна в конце года.
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Источник: Ev Start
Фото: Ford
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Отзывы о Ford Explorer (1)
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!