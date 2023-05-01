Ужасная и неудобная: на чем поедет на коронацию Карл III

Почему король Великобритании отказывается ехать в коронационной карете.

Церемония коронации Карла III назначена на 6 мая. Все мероприятие расписано буквально по минутам и разложено на детали. Определен и транспорт, на котором новые король и королева-консорт должны прибыть на церемонию. Но в отличие от предшествующих королевских особ, прокатятся они сразу на двух каретах: современной и исторической.

Путь от дома до Вестминстерского аббатства, где пройдет церемония его коронации, Карл и его жена Камилла проделают в современном экипаже. Хотя карета и стилизована под старину, в ней есть и кондиционер, и электрические стеклоподъемники, и другие опции, присущие авто XXI века.

В традиционную золоченую карету, сделанную еще в 1762 году, королевская чета тоже сядет, но по пути обратно во дворец после коронации. Современных удобств там, конечно, нет. Предыдущие монархи жаловались, что она очень неудобная. В пути карету сильно качает, поскольку подвеска кареты сделана на ремнях.

Вероятно, 74-летний Карл переживает, что его спина и вовсе не вынесет такого испытания. Но ради истории придется потерпеть.

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Источник: Sky News

Фото: AP/TASS, скриншоты видео Youtube