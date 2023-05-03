Спор Москвы и МО с Росавтодором: делать ли выделенки на трассах?

Ведомство по ряду причин сопротивляется организации выделенных полос, регионы говорят – надо.

Власти Москвы и Подмосковья добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта на подмосковных участках федеральных трасс М-5, М-7, М-8 и А-105. По каждой трассе курсируют больше двадцати автобусных маршрутов, наблюдается высокий пассажиропоток, и есть большие задержки движения общественного транспорта.

Росавтодор сопротивляется, утверждая, что магистрали на выделенки рассчитаны не были, высок риск пробок и, как следствие, «социальной напряженности и дополнительной экологической нагрузке». Также в ведомстве напомнили, что по закону об автодорогах федеральные трассы соединяют (в том числе Москву) со столицами субъектов и сопредельных государств, а «обеспечение транспортной доступности» — функция местных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов. И что устройство выделенок является «малоэффективным решением» для улучшения движения общественного транспорта, составляющего не более 1,5% от всего транспортного потока.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проработать проект по выселенкам в феврале поручил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сегодня выделенные полосы для общественного транспорта существуют во многих городах России. Больше всего их в Москве (134 участка протяженностью более 440 км), есть они в Казани, Санкт-Петербурге, ряде городов Московской области и других регионов.

Чтобы рассеять сомнения, предлагается внедрить выделенки пока в качестве эксперимента. Если он покажет существенное ухудшение движения, в схемы организации движения будут внесены корректировки.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: «Коммерсант»

Фото: АГН "Москва"