#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Показан редкий автомобиль такси – советский ГАЗ-24-04Показан редкий автомобиль такси – советский ГАЗ-24-04
Музей Транспорта Москвы отреставрировал...
«Трагедии нет»: эксперт оценил последствия отключения иномарок от допфункций«Трагедии нет»: эксперт оценил последствия отключения иномарок от допфункций
Автолюбителям придется подстраиваться под новые...
В Россию приехал бюджетник Kia PegasВ Россию приехал бюджетник Kia Pegas
Комплектация довольно скромная, чего не скажешь...

Спор Москвы и МО с Росавтодором: делать ли выделенки на трассах?

Ведомство по ряду причин сопротивляется организации выделенных полос, регионы говорят – надо.

За РулемМаксим Ликсутов: «Рекомендую автомобилистам электрический Москвич»

Власти Москвы и Подмосковья добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта на подмосковных участках федеральных трасс М-5, М-7, М-8 и А-105. По каждой трассе курсируют больше двадцати автобусных маршрутов, наблюдается высокий пассажиропоток, и есть большие задержки движения общественного транспорта.

Росавтодор сопротивляется, утверждая, что магистрали на выделенки рассчитаны не были, высок риск пробок и, как следствие, «социальной напряженности и дополнительной экологической нагрузке». Также в ведомстве напомнили, что по закону об автодорогах федеральные трассы соединяют (в том числе Москву) со столицами субъектов и сопредельных государств, а «обеспечение транспортной доступности» — функция местных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов. И что устройство выделенок является «малоэффективным решением» для улучшения движения общественного транспорта, составляющего не более 1,5% от всего транспортного потока.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проработать проект по выселенкам в феврале поручил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сегодня выделенные полосы для общественного транспорта существуют во многих городах России. Больше всего их в Москве (134 участка протяженностью более 440 км), есть они в Казани, Санкт-Петербурге, ряде городов Московской области и других регионов.

Чтобы рассеять сомнения, предлагается внедрить выделенки пока в качестве эксперимента. Если он покажет существенное ухудшение движения, в схемы организации движения будут внесены корректировки.

Источник: «Коммерсант»

Фото: АГН "Москва"

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0