Вот такая дорога есть на Амуре! Что говорят про нее местные власти? (видео)

Огромные разломы, через которые хлещут талые воды. Кажется, дороги тут просто нет. Или есть?

Новости из разряда «ни проехать, ни пройти» продолжают поступать с регулярностью, достойной лучшего применения. Очередная весть о полностью уничтоженных по весне дорогах поступила из Амурской области.

Там сразу в двух районах местные трассы оказались размыты талыми водами. В результате жители окрестных сел оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

Одну из этих дорог запечатлели на видео, и дорогой это можно назвать с огромной натяжкой. Граждане сообщают, что в таком состоянии находится около 50 км трассы.

Также жители Тындинского района говорят, что обращались к местным властям с просьбой привести в порядок дорогу «Уркан - Соловьевск». Ответ главы района был таким: «Дорога хорошая!».

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK