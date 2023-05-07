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Вот такая дорога есть на Амуре! Что говорят про нее местные власти? (видео)

Огромные разломы, через которые хлещут талые воды. Кажется, дороги тут просто нет. Или есть?

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Новости из разряда «ни проехать, ни пройти» продолжают поступать с регулярностью, достойной лучшего применения. Очередная весть о полностью уничтоженных по весне дорогах поступила из Амурской области.

Там сразу в двух районах местные трассы оказались размыты талыми водами. В результате жители окрестных сел оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

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Одну из этих дорог запечатлели на видео, и дорогой это можно назвать с огромной натяжкой. Граждане сообщают, что в таком состоянии находится около 50 км трассы.

Также жители Тындинского района говорят, что обращались к местным властям с просьбой привести в порядок дорогу «Уркан - Соловьевск». Ответ главы района был таким: «Дорога хорошая!».

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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