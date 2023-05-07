Вот такая дорога есть на Амуре! Что говорят про нее местные власти? (видео)
Новости из разряда «ни проехать, ни пройти» продолжают поступать с регулярностью, достойной лучшего применения. Очередная весть о полностью уничтоженных по весне дорогах поступила из Амурской области.
Там сразу в двух районах местные трассы оказались размыты талыми водами. В результате жители окрестных сел оказались фактически отрезаны от внешнего мира.
Одну из этих дорог запечатлели на видео, и дорогой это можно назвать с огромной натяжкой. Граждане сообщают, что в таком состоянии находится около 50 км трассы.
Также жители Тындинского района говорят, что обращались к местным властям с просьбой привести в порядок дорогу «Уркан - Соловьевск». Ответ главы района был таким: «Дорога хорошая!».
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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