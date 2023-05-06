В новом Jeep нашли много неожиданных деталей

Машина как будто сама рассказывает о прошлых моделях марки, месте своей разработки и других любопытных вещах.

Jeep уже не в первый раз оставляет в своих автомобилях «пасхалки», отсылающие к наследию марки или любой другой информации.

Маленький электромобиль Avenger не стал исключением. О предке всех современных Джипов – Виллисе – напомнит силуэт фар и решетки радиатора, размещенный на колесных дисках и в переднем бампере. Если взглянуть на торец передней панели при открытой двери, можно прочитать название марки. Есть также пара напоминаний о том, где Avenger спроектирован: на пластиковой вставке в решетке бампера красуется компас с координатами Турина, а еще по контуру заднего стекла изображены горы, предположительно Альпы.

Еще одна группа «пасхалок» уже намекает на дух приключений и близости с природой, присущий прошлым внедорожникам известной марки и, видимо, дающий отголоски и в Jeep Avenger: в одном углу лобового стекла изображен ребенок, наблюдающий через телескоп за звездами в противоположном углу, а на крыше есть вполне осязаемая, рельефная божья коровка.

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Источник: Periodismo Del Motor

Фото: Periodismo Del Motor

Видео: Periodismo Del Motor/youtube