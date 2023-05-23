Прямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступны
До пандемии курорты Вьетнама пользовались большой популярностью у туристов: ежегодно на отдых летали более 600 тыс. россиян. Восстановить масштаб турпотока в эту азиатскую страну возможно благодаря прямым рейсам.
На данный момент ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения.
Конечно, отдыхающие с большим удовольствием отправятся на азиатские курорты после столь длительного периода и без прямых перелетов. Пока сторонам удалось договориться только о рейсах из Иркутска.
Первые самолеты начнут отправляться уже с 4 июня на самолетах SuperJet-100 с частотой раз в неделю.
Помимо туризма Россия нацелена на расширение двусторонних связей с Вьетнамом. Москва и Ханой стремятся к разноплановому сотрудничеству и имеют много совместных проектов в различных сферах.
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Источник: Известия
Фото: Unsplash
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