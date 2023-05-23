Прямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступны

Россия и Вьетнам ведут переговоры по возобновлению прямого авиасообщения.

До пандемии курорты Вьетнама пользовались большой популярностью у туристов: ежегодно на отдых летали более 600 тыс. россиян. Восстановить масштаб турпотока в эту азиатскую страну возможно благодаря прямым рейсам.

На данный момент ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения.

Конечно, отдыхающие с большим удовольствием отправятся на азиатские курорты после столь длительного периода и без прямых перелетов. Пока сторонам удалось договориться только о рейсах из Иркутска.

Первые самолеты начнут отправляться уже с 4 июня на самолетах SuperJet-100 с частотой раз в неделю.

Помимо туризма Россия нацелена на расширение двусторонних связей с Вьетнамом. Москва и Ханой стремятся к разноплановому сотрудничеству и имеют много совместных проектов в различных сферах.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash