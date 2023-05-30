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Стало известно, сколько вложат в крымские дороги в 2023 годуСтало известно, сколько вложат в крымские дороги в 2023 году
Сейчас в регионе осваивают выделенные в прошлом...
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Стало известно, сколько вложат в крымские дороги в 2023 году

Сейчас в регионе осваивают выделенные в прошлом году 3 млрд рублей.

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До 6,7 млрд рублей вырос общий объем государственных инвестиций в ремонт автомобильных дорог в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Те решения, которые принял президент в плане перераспределения, у нас 6,7 млрд рублей, которые пойдут на улично-дорожную сеть в этом году», – заявил Аксенов на совещании, видеофрагмент которого появился в тг-канале губернатора.

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Он уточнил, что на настоящий момент Крым осваивает те 3 млрд рублей, что были выделены на дорожные работы в прошлом году. А оставшаяся сумма – это «новые объекты, исходя из приоритизации в каждом конкретном муниципальном образовании».

Аксенов поручил начать работу по отдельным объектам улично-дорожной сети с зарекомендовавшими себя подрядчиками, пишет источник со ссылкой на информационное агентство «Крыминформ».

Источник: Лента новостей Крыма

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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