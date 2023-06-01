Путешествовать за рубеж со скидкой до 40%: назван простой способ
Цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения. К повышению цен привела и инфляция. Доверив организацию путешествий турагентам и туроператорам, вы сможете сэкономить 10-40% стоимости тура при раннем бронировании.
Бюджетным направлением можно назвать отдых на Красном море. Египет предлагает доступные варианты: цены на тур для двоих на неделю «все включено» с учетом перелета и страховки начинаются от 107 000 рублей.
На данный момент стоимость перелета может достигать 50-70% от общей стоимости тура. За год международные туры подорожали на 10–30%. Основным критерием, на который нужно обращать внимание в первую очередь, остается курс валют.
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Источник: Известия
Фото: Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
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