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Новые запреты для туристов на Бали

31 мая опубликован список из 12 рекомендаций и восьми запретов для гостей популярного индонезийского острова.

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Теперь запрещено лазить по священным деревьям, фотографироваться в нескромной одежде в священных местах и использовать пластиковые пакеты.

Помимо этого туристам запретили грубое и невежливое поведение, в том числе агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам.

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Постановление также включает рекомендации, в которых разъясняются нормы поведения гостей на острове.

Наказание нарушителей будет жестким: их ждут санкции или судебное разбирательство.

Документ вступил в силу 31 мая 2023 года.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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