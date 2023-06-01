Новые запреты для туристов на Бали
31 мая опубликован список из 12 рекомендаций и восьми запретов для гостей популярного индонезийского острова.
Теперь запрещено лазить по священным деревьям, фотографироваться в нескромной одежде в священных местах и использовать пластиковые пакеты.
Помимо этого туристам запретили грубое и невежливое поведение, в том числе агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам.
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Постановление также включает рекомендации, в которых разъясняются нормы поведения гостей на острове.
Наказание нарушителей будет жестким: их ждут санкции или судебное разбирательство.
Документ вступил в силу 31 мая 2023 года.
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Источник: Известия
Фото: Unsplash
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