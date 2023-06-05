Каждый седьмой житель России не был в отпуске 5 лет

Основной причиной отказа от отдыха называют финансовые трудности.

По данным опроса, проведенного банком «Синара» среди россиян старше 25 лет. большинство респондентов ездили в отпуск за последние 5 лет, из них 44% ездили более 3 раз. 11% не отдыхали за этот период, а 3% не брали отпуск никогда. Основной причиной отказа от отдыха люди называют ухудшение финансового положения, а также отсутствие отпуска ввиду смены места работы.

Семьи с детьми ощущают наиболее острые финансовые затруднения, связанные с отпуском. Большая часть опрошенных собирается отдыхать в кредит, поэтому фиксируется сезонное повышение спроса на потребительские кредиты на отдых. Чаще всего в 2023 году собираются в отпуск семьи с детьми, доход которых выше 50 000 рублей в месяц. Не планируют путешествия в основном бездетные пары с доходом от 30 до 70 тысяч в месяц.

Что касается непосредственно отдыха, 65% опрошенных предпочитают пляжный отдых на море. Второй по популярности – культурно-познавательный отдых: экскурсии и изучение города. Географически в этом году более половины респондентов готовы рассматривать только поездки по России. Среди зарабатывающих 29 тыс. рублей в месяц 81% рассматривают поездки по России, а вот среди граждан с доходом более 70 тыс. рублей таких уже только 42%.

Усложнилось и планирование отпуска ввиду недоступности популярных направлений, проблемах с авиасообщением, оплатой услуг и бронированием гостиниц за границей.

В целом экономическая неопределенность негативно сказывается на отпускных планах россиян и является главной причиной отрицательных изменений в 2023 году.

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Источник: пресс-релиз банка «Синара»

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