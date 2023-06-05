Российские туристы стали выбирать более комфортные отели

По данным исследования, растет популярность четырехзвездочных отелей.

Выбор четырехзвездочных отелей за год вырос с 19 до 34%. В то же время трехзвездочные гостиницы теряют спрос. По сравнению с прошлым годом туристов там останавливается меньше на 5%. Популярность пятизвездочных отелей остается прежней.

Помимо этого вырос и средний чек. В прошлом году в летнем сезоне путешественники тратили 120 тысяч рублей, а в этом уже 170 тысяч рублей. Самым дорогим является отдых на Мальдивах, средний чек составил почти 350 тысяч рублей. И покупает такие туры всего 1% туристов. На втором месте Куба, туда съездить выйдет чуть дешевле – 256 тысяч рублей. Эту страну выбирает 3% путешественников. На третьем месте Таиланд (2%). Хотя в это время года там не сезон, но средний чек довольно внушительный – 209 тысяч рублей.

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Иточник: РИА Новости

Фото: Unsplash