Вот что извержение вулкана делает с автомобилями

Порой стихия преподносит неожиданные сюрпризы!

Время от времени земля напоминает людям о своем существовании.

Извержение вулкана Этна рассыпало мельчайшие частицы лавы над Катанией (Сицилия, Италия).

Вот, что она делает с кузовами машин, и можно лишь догадываться, как это небезопасно для человеческих легких.

«Этна находится в 35 км от Катании, и мелкие частицы лавы направляются в Катанию», говорится в подписи к видео.

«Думаю, это одно из оправданий грязных машин! – пишет один из пользователей Ютуба. «Срочно оформите штраф Этне и закрутите кран! - подхватывает эстафету другой.

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Источник: экология

Фото: Unsplash