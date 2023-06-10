Вот что извержение вулкана делает с автомобилями

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Время от времени земля напоминает людям о своем существовании.

Извержение вулкана Этна рассыпало мельчайшие частицы лавы над Катанией (Сицилия, Италия).

Вот, что она делает с кузовами машин, и можно лишь догадываться, как это небезопасно для человеческих легких.

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«Этна находится в 35 км от Катании, и мелкие частицы лавы направляются в Катанию», говорится в подписи к видео.

«Думаю, это одно из оправданий грязных машин! – пишет один из пользователей Ютуба. «Срочно оформите штраф Этне и закрутите кран! - подхватывает эстафету другой.

Источник: экология

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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