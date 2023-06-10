Вот что извержение вулкана делает с автомобилями
Порой стихия преподносит неожиданные сюрпризы!
Время от времени земля напоминает людям о своем существовании.
Извержение вулкана Этна рассыпало мельчайшие частицы лавы над Катанией (Сицилия, Италия).
Вот, что она делает с кузовами машин, и можно лишь догадываться, как это небезопасно для человеческих легких.
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«Этна находится в 35 км от Катании, и мелкие частицы лавы направляются в Катанию», говорится в подписи к видео.
«Думаю, это одно из оправданий грязных машин! – пишет один из пользователей Ютуба. «Срочно оформите штраф Этне и закрутите кран! - подхватывает эстафету другой.
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Источник: экология
Фото: Unsplash
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