В июне в Абхазию можно съездить на 30% дешевле
Слабая загрузка отелей в Абхазии привела к снижению цен в июне на треть.
Причиной снижения цен стала прохладная погода в начале мая и июня. Около 70% гостиниц столкнулись с проблемой недостаточной загруженности. Из-за этого снизились и продажи туров в Абхазию. Цены упали, в среднем, на 30%. Повысить спрос отельеры решили специальными предложениями. В отелях Гудауты и Сухума выгодные размещения действуют до 20 июня, в некоторых вариантах – до 30 июня. Реже специальные предложения можно встретить в Новом Афоне, Пицунде и Гагре.
По сравнению с прошлым годом интерес к данному направлению вырос на 15-30%.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
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