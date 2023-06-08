#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайская Jetour объявила о старте продаж в России кроссовера X90PlusКитайская Jetour объявила о старте продаж в России кроссовера X90Plus
Цены на первую модель для российского рынка...
Видеообзор всех китайских грузовиков на COMvex-2023Видеообзор всех китайских грузовиков на COMvex-2023
«Бенефис китайского автопрома» и «Китай...
Как будут работать платные парковки в праздничные выходныеКак будут работать платные парковки в праздничные выходные
Учтите это, если собираетесь на машине в центр...

В июне в Абхазию можно съездить на 30% дешевле

Слабая загрузка отелей в Абхазии привела к снижению цен в июне на треть.

За РулемКак правильно вернуть железнодорожные билеты

Причиной снижения цен стала прохладная погода в начале мая и июня. Около 70% гостиниц столкнулись с проблемой недостаточной загруженности. Из-за этого снизились и продажи туров в Абхазию. Цены упали, в среднем, на 30%. Повысить спрос отельеры решили специальными предложениями. В отелях Гудауты и Сухума выгодные размещения действуют до 20 июня, в некоторых вариантах – до 30 июня. Реже специальные предложения можно встретить в Новом Афоне, Пицунде и Гагре.

По сравнению с прошлым годом интерес к данному направлению вырос на 15-30%.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0