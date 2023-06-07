АвтоВАЗ запускает экскурсии на свой главный конвейер

Руководство АвтоВАЗа решило поддержать модную тенденцию промышленного туризма и организовало экскурсии на главный конвейер завода.

Об этом сообщил министр туризма Самарской области в эфире местного шоу на радио, попутно порекомендовав слушателям посетить и другие местные достопримечательности. Министр отметил, что промышленный туризм является важным направлением для тех, кто любит не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Теперь помимо посещения популярного среди туристов Жигулевского пивоваренного завода, у гостей региона появится еще одна уникальная возможность.

На экскурсиях, организованных заводом, можно увидеть разные этапы сборки отечественных автомобилей, развеять мифы о качестве сборки и, при желании, приобрести себе один из экземпляров.

«Мы долго этого ждали. Но даже сейчас можно посетить отдельные предприятия, например, «ЛАДА Спорт», где производят и серийные, и гоночные автомобили для кольцевых, раллийных и других видов гонок», – сообщил министр.

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Источник: Авторадио

Фото: Автоваз