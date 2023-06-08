Сколько россияне потратят на отпуск в 2023 году?

Где российский турист проведет отпуск в 2023 году и сколько он потратит, ответили аналитики "Эвотора", ЮMoney и "Суточно.ру".

В этом году россияне платят за тур в летний сезон на 30% больше, чем в прошлом году. В среднем сумма отдыха составляет 94,2 тысячи рублей. Самые дорогие туры покупают москвичи. Средний чек турфирм в столице в мае превысил 146 тысяч рублей. Жители Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области заплатили за отдых 140 и 125 тысяч соответственно. Туристы из Татарстана и Нижнего Новгорода покупают путевки за 92 тысячи. В мае оборот турфирм и количество заказов в них удвоились по сравнению с прошлым годом.

В этом году вырос спрос на санатории, путешественники тратят на такой отдых на 80% больше, чем в прошлом году. В среднем сумма составляет 47 тысяч рублей. Самым бюджетным отдыхом являются автобусные туры со средним чеком 3800 рублей. Благодаря низкой стоимости, туры становятся все популярнее и количество поездок увеличилось в 1,8 раза.

Средний чек мини-отелей остался на уровне мая 2022 года: шесть тысяч рублей. А вот оборот мини-гостиниц в южных регионах значительно увеличился. По данным сервиса онлайн-бронирования Суточно.ру, бронирование квартир и студий растет с каждым годом. В это году спрос вырос на 30-40%. В среднем сутки аренды обойдутся путешественникам в 3760 рублей. Уже к началу июня забронировано 40% жилья.

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Источник: Российская газета

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС