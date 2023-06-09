С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор на юг

Это позволит пассажирам быстрее добираться до курортов.

Пилотов российских авиакомпаний поставили в известность, что с 12 июня изменится воздушное пространство на юг. Второй воздушный коридор нарастит пропускную способность маршрута и сократит время полетов.

Воздушный коридор, открытый год назад, в августе 2022 года, пропускал максимум 15 рейсов в час.

С открытием второго коридора самолетам не придется лететь обратно через Казахстан, поэтому пропускная способность маршрута увеличится. Оба коридора будут односторонними.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: РБК

Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"