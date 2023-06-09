С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор на юг
Это позволит пассажирам быстрее добираться до курортов.
Пилотов российских авиакомпаний поставили в известность, что с 12 июня изменится воздушное пространство на юг. Второй воздушный коридор нарастит пропускную способность маршрута и сократит время полетов.
Воздушный коридор, открытый год назад, в августе 2022 года, пропускал максимум 15 рейсов в час.
С открытием второго коридора самолетам не придется лететь обратно через Казахстан, поэтому пропускная способность маршрута увеличится. Оба коридора будут односторонними.
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Источник: РБК
Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"
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