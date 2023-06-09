Угроза жизни не помеха отдыху российского туриста

После нападения акулы в Египте, туристы не отказываются от туров.

Туроператоры пока не фиксируют отмены туров в Хургаду в связи с недавним ЧП. Напомним, что россиянин, отдыхающий на пляжах Египта, был убит акулой. В ассоциации туроператоров России (АТОР) говорят, что крупнейшие российские туроператоры, такие как Tez Tour, PAC Group и ПАКС не прогнозируют аннуляции туров. Однако, полноценной реакции от туристов еще не было. Все может измениться в ближайшие дни. Так же в АТОР уточнили, что аннуляция туров происходит по договору и прописанным условиям в нем.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Ксения Ульянова/АГН "Москва"