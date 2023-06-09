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Спрос на отдых на Кипре вырос

В АТОР зафиксировали рост популярности Кипра среди туристов и назвали среднюю стоимость недельного отдыха.

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Неожиданно для туроператоров отдых на Кипре пользуется спросом даже со стыковочными рейсами. В Ларнаку туристы летают из Москвы с пересадкой в Кувейте. Также популярными пересадочными пунктами являются Ереван, Дубай и Каир. Весомым преимуществом данного направления является быстрое оформление визы – всего пять рабочих дней, а также минимальный пакет документов, необходимых для этого.

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Чаще всего берут путевки в пятизвездочные отели и бюджетные гостиницы. Средняя продолжительность отдыха – 10 ночей. Самые популярные курорты – Айя-Напа, Пафос, Протарас и Лимассол. Самый дешевый тур стоит 46 тысяч рублей за двухзвездочную гостиницу с завтраками, без учета стоимости билетов. Средняя цена недельного тура на Кипр в июне на двоих туристов – от 155 тысяч рублей.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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