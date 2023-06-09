Спрос на отдых на Кипре вырос
Неожиданно для туроператоров отдых на Кипре пользуется спросом даже со стыковочными рейсами. В Ларнаку туристы летают из Москвы с пересадкой в Кувейте. Также популярными пересадочными пунктами являются Ереван, Дубай и Каир. Весомым преимуществом данного направления является быстрое оформление визы – всего пять рабочих дней, а также минимальный пакет документов, необходимых для этого.
Чаще всего берут путевки в пятизвездочные отели и бюджетные гостиницы. Средняя продолжительность отдыха – 10 ночей. Самые популярные курорты – Айя-Напа, Пафос, Протарас и Лимассол. Самый дешевый тур стоит 46 тысяч рублей за двухзвездочную гостиницу с завтраками, без учета стоимости билетов. Средняя цена недельного тура на Кипр в июне на двоих туристов – от 155 тысяч рублей.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
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