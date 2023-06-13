Новые рейсы в Тегеран из Санкт-Петербурга

Полеты между гордыми будет совершать авиакомпания Mahan Air.

Перелеты в столицу Ирана будет выполнять авиакомпания Mahan Air с частотой один раз в неделю. Рейсы запланированы на пятницу. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A340-300. Первый приземлившийся самолет из Тегерана встретили 9 июня, сообщили представители аэропорта «Пулково».

На данный момент из Северной столицы России в Тегеран летают три перевозчика: Meraj Airlines, Nordwind Airlines и новая иранская авиакомпания Mahan Air.

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Источник: Известия

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