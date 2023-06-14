Масштабный фестиваль «Ретрорейс» пройдет на улицах Москвы

9 июля Музей Транспорта Москвы во второй раз проведет ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс» на Воробьёвых горах.

Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта. Праздник был основан в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным и отмечается каждый год. В этом году фестиваль будет посвящен городскому, специализированному и личному транспорту Москвы 1970–80-х годов.

Центром фестиваля станет выставка экспонатов Музея Транспорта Москвы, таких как легендарный ЗИЛ-158, который положил начало созданию ЛиАЗ-677 — самого популярного городского автобуса в мире, или крошечный, но редкий экспонат — тротуароуборочную машину «ТУМ-975», которая наводила порядок на улицах Москвы до конца 1970-х годов. Экспозицию разбавят приглашенные реставраторские мастерские, частные коллекционеры, музеи и автоклубы.

Гостей также ждет экскурсия по выставке, знаменитая гаражная ярмарка-распродажа «Ленинградский ГаражСейл», турнир по домино, гонки на педальных машинках Музея автомобильных историй и выездной лекторий Музея Транспорта Москвы.

Еще одним ярким элементом станет большое авторалли «На семи холмах» — 4-й этап Кубка РАФ и Кубка Гран Тур главной в стране серии ретроралли. Гонка стартует и завершится на фестивале.

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте Музея Транспорта Москвы.

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Источник, фото: Музей Транспорта Москвы