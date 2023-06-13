Что происходит на рынке автобусов после ухода европейских марок
Статистику II квартала 2023 года по дилерским и сервисным центрам автобусной техники проанализировали эксперты НАПИ.
В связи с уходом европейских брендов количество дилеров по продаже автобусов во II квартале текущего года сократилось на 140 по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
Небольшой рост дилерских центров наблюдается у российских производителей и у белорусского МАЗа. На данный момент на территории РФ суммарно насчитывается 338 автобусных дилерских центров.
Иная ситуация наблюдается в сфере обслуживания автобусной техники. Количество сервисных центров, наоборот, увеличилось на 33. Всего на территории России действует 650 официальных сервисных станций по обслуживанию автобусов.
Данные предоставлены НАПИ (Национальное агентство промышленной информации).
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Источник: журнал «Рейс»
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