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Что происходит на рынке автобусов после ухода европейских марокЧто происходит на рынке автобусов после ухода европейских марок
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Что происходит на рынке автобусов после ухода европейских марок

Статистику II квартала 2023 года по дилерским и сервисным центрам автобусной техники проанализировали эксперты НАПИ.

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В связи с уходом европейских брендов количество дилеров по продаже автобусов во II квартале текущего года сократилось на 140 по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Небольшой рост дилерских центров наблюдается у российских производителей и у белорусского МАЗа. На данный момент на территории РФ суммарно насчитывается 338 автобусных дилерских центров.

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Иная ситуация наблюдается в сфере обслуживания автобусной техники. Количество сервисных центров, наоборот, увеличилось на 33. Всего на территории России действует 650 официальных сервисных станций по обслуживанию автобусов.

Данные предоставлены НАПИ (Национальное агентство промышленной информации).

Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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