Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения
По данным Росавиации, ведется плодотворный диалог между РФ и Филиппинами по поводу возобновления авиаперелетов.
Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен презентовал туристический потенциал провинции Себу и показал заинтересованность в перелетах из Приморского и Хабарского краев. На встрече в Росавиации стороны обсудили перспективы развития сотрудничества для создания более обширных возможностей для российского туриста.
Помимо этого, был затронут вопрос о соглашении между сторонами в области летной годности для предоставления российской авиации на Филиппины. Также известно, что российские авиакомпании уже летали раньше на Филиппины и достаточно успешно.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: РИА Новости
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0