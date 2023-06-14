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Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщенияРоссия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения
По данным Росавиации, ведется плодотворный...
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Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения

По данным Росавиации, ведется плодотворный диалог между РФ и Филиппинами по поводу возобновления авиаперелетов.

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Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен презентовал туристический потенциал провинции Себу и показал заинтересованность в перелетах из Приморского и Хабарского краев. На встрече в Росавиации стороны обсудили перспективы развития сотрудничества для создания более обширных возможностей для российского туриста.

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Помимо этого, был затронут вопрос о соглашении между сторонами в области летной годности для предоставления российской авиации на Филиппины. Также известно, что российские авиакомпании уже летали раньше на Филиппины и достаточно успешно.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
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