В России появились новые Suzuki Grand Vitara за 3,5 млн рублей
Кроссоверы Suzuki Grand Vitara четвертого поколения начали появляться в России. Казанский мультибрендовый автосалон выставил такую машину на популярном классифайде. Машина совершенно новая, с пробегом в 22 км. ПТС у автомобиля нет – это значит, он ввезен как единичное ТС с оформлением по СБКТС.
Кроссовер серебристого цвета имеет полный привод и 1,5-литровый двигатель мощностью 103 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.
Комплектация включает климат-контроль, сиденья из экокожи с перфорацией, подрулевые лепестки, панорамную крышу со шторкой, проекционный дисплей, парктроники, беспроводную зарядку, две USB-зарядки для задних пассажиров, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, дисковые тормоза спереди и сзади, колеса 215/60 R17.
Сообщается, что в начале июня такие машины можно было найти по цене около 4,2 млн рублей, сейчас же предложений стало больше, и цена упала. За представленный экземпляр просят 3,55 млн рублей со скидкой по трейд-ин и 3,75 млн рублей без оной.
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Фото: Suzuki
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.