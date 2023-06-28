В России появились новые Suzuki Grand Vitara за 3,5 млн рублей

Климат-контроль, панорамная крыша, переключение передач лепестками, проекция на лобовое…

Кроссоверы Suzuki Grand Vitara четвертого поколения начали появляться в России. Казанский мультибрендовый автосалон выставил такую машину на популярном классифайде. Машина совершенно новая, с пробегом в 22 км. ПТС у автомобиля нет – это значит, он ввезен как единичное ТС с оформлением по СБКТС.

Кроссовер серебристого цвета имеет полный привод и 1,5-литровый двигатель мощностью 103 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Комплектация включает климат-контроль, сиденья из экокожи с перфорацией, подрулевые лепестки, панорамную крышу со шторкой, проекционный дисплей, парктроники, беспроводную зарядку, две USB-зарядки для задних пассажиров, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, дисковые тормоза спереди и сзади, колеса 215/60 R17.

Сообщается, что в начале июня такие машины можно было найти по цене около 4,2 млн рублей, сейчас же предложений стало больше, и цена упала. За представленный экземпляр просят 3,55 млн рублей со скидкой по трейд-ин и 3,75 млн рублей без оной.

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Источник: ixbt.com, auto.ru

Фото: Suzuki