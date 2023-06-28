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В России появились новые Suzuki Grand Vitara за 3,5 млн рублейВ России появились новые Suzuki Grand Vitara за 3,5 млн рублей
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В России появились новые Suzuki Grand Vitara за 3,5 млн рублей

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Кроссоверы Suzuki Grand Vitara четвертого поколения начали появляться в России. Казанский мультибрендовый автосалон выставил такую машину на популярном классифайде. Машина совершенно новая, с пробегом в 22 км. ПТС у автомобиля нет – это значит, он ввезен как единичное ТС с оформлением по СБКТС.

Кроссовер серебристого цвета имеет полный привод и 1,5-литровый двигатель мощностью 103 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

За Рулем
За Рулем
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Комплектация включает климат-контроль, сиденья из экокожи с перфорацией, подрулевые лепестки, панорамную крышу со шторкой, проекционный дисплей, парктроники, беспроводную зарядку, две USB-зарядки для задних пассажиров, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, дисковые тормоза спереди и сзади, колеса 215/60 R17.

Сообщается, что в начале июня такие машины можно было найти по цене около 4,2 млн рублей, сейчас же предложений стало больше, и цена упала. За представленный экземпляр просят 3,55 млн рублей со скидкой по трейд-ин и 3,75 млн рублей без оной.

Источник: ixbt.com, auto.ru

Фото: Suzuki

За Рулем
За Рулем
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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Grand Vitara  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.

Недостатки:

Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.

Комментарий:

Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.

+6