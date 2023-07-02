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На помощь придет ГИБДД.

Иностранные туристы теперь могут платить в России электронной картой

С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

За РулемЭксперт привел список стран, небезопасных для российского туриста

Законопроект был поддержан депутатами Государственной Думы РФ в третьем чтении. Он дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей.

Для оформления «карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры в своей стране, туристам станет доступно открытие электронные счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

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Электронная карта туриста – один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее.

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Источник: Российский союз туриндустрии

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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