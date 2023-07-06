Фестиваль «Автокультура» прошел в Москве

Гостей ожидали более 170 редких автомобилей и мотоциклов, авторские экскурсии и уникальная атмосфера.

С 30 июня по 2 июля в парке искусств «Музеон» прошел ежегодный фестиваль редких автомобилей «Автокультура». Более 170 автомобилей и мотоциклов в этом году были объединены темой «Автомобиль как искусство».

Здесь можно было увидеть великолепные Ferrari Testarossa, 550 Maranello и Lamborghini Diablo, а настоящими звездами выставки стали классический Mini с раллийными нотками – единственный в России в такой модификации и комплектации; редчайшая Honda NSX в заводском состоянии; крохотный Autozam AZ-1 и BMW Z8.

Особое внимание на фестивале было уделено образовательной программе. Коллекционеры редких автомобилей, авторитетные эксперты, дизайнеры автопрома и представители школ автомобильного дизайна, известные журналисты и блогеры собрались вместе и стали участниками Автокультурного лектория.

О дивном мире дизайна в автопроме рассказали Владимир Пирожков, автомобильный дизайнер (Citroën, Toyota); Сергей Знаемский; Сергей Рыков, создатель и руководитель детского центра автомобильного дизайна в Политехническом музее; президент Mercedes-Benz Classic Club Russia Алексей Прупес, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», и многие другие.

В этом году были лекции и по смежным направлениям. Сессия журнала Men Today была посвящена автомобилю в поп-культуре, а сессия Андрея Золотова и директора завода «Ракета» Дэвида Хендерсон-Стюарта была посвящена часам и автомобилю.

Специально для развлекательной программы фестиваля из Санкт-Петербурга приехала команда Школы автомобильного дизайна, которая провела свою программу. За три дня мероприятия в конкурсе рисунка приняло участие практически 200 человек.

В этом году соорганизаторами фестиваля выступили АНО «Росгонки» – специализированная компания-промоутер, организатор крупных фестивалей, связанных с автотематикой.

Следующая большая выставка «Автокультура» пройдет в рамках фестиваля Garage Fest Игора Драйв 5 и 6 августа в Санкт-Петербурге.

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Источник, фото: проект «Автокультура»