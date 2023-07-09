Подорожало не все: в какие страны подешевели билеты?

Летом 2023 года стоимость авиаперелетов в Азербайджан, ОАЭ и Турцию снизилась.

По данным Яндекс Путешествия, в июне 2023 года цены на перелеты в обе стороны по нескольким зарубежным направлениям были ниже, чем в прошлом году. Наибольшее снижение цен наблюдалось на перелеты в Азербайджан (на 23%), ОАЭ (на 20 %), Турцию (на 24%) и Казахстан (на 27%)

Основной причиной снижения стоимости авиабилетов, по мнению экспертов, стали дополнительные рейсы из России, которые начали выполняться с конца апреля по июнь текущего года.

Большая часть дополнительных рейсов осуществляется авиакомпаниями «Аэрофлот», «Победа», Red Wings, «Россия», «Азимут», S7, «Ямал», Azur Air, Nordwind, «Икар», «Уральские Авиалинии», «Алроса» и «ИрАэро».

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash