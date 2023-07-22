Что делать, если авария застала по пути на море?

Вопрос актуальный ввиду того, что цены на железнодорожные и авиабилеты по карману далеко не каждой семье, особенно если в ней несколько детей. Помимо этого, автомобиль дает удобство и большую мобильность в путешествии.

В первую очередь, необходимо включить аварийку и выставить знак аварийной остановки (не менее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров за городом). Это вопрос и безопасности, и экономии – за отсутствие такого знака административное наказание в размере 1000 руб. (ст. 12.27 КоАП) ждет каждого из участников аварии.

Если повреждения незначительные, можно воспользоваться европротоколом и обратиться в страховую компанию по возвращении к месту жительства, либо в месте временного пребывания можно обратиться к представителю страховщика.

В более сложных и тяжелых случаях, в том числе, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, следует принять меры для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения и ожидать прибытие сотрудников полиции для оформления документов.

Что касается возмещения ущерба, подавать документы на возмещение убытков не обязательно в своём регионе – это можно сделать по месту происшествия. На это отводится пять дней.

Важно также взять контакты второй стороны ДТП и не спешить удалять их даже при, казалось бы, понятной ситуации. Следует учитывать, что срок исковой давности три года. При возникновении споров административное дело по нарушению Правил дорожного движения будет рассматриваться по месту совершения аварии.

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Источник: Пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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