Российскому турбизнесу рекомендовали присмотреться к Африке

В рамках саммита «Россия – Африка» российский посол в Джибути Михаил Голованов посоветовал рассмотреть возможность инвестирования в Джибути.

Согласно мнению посла России, Джибути обладает уникальными природными достопримечательностями, такими как белоснежные песчаные пляжи, соляные озера, природные парки, спящие вулканы и места для дайвинга. Все это делает данное место привлекательным для туризма.

Однако вложений в курорт потребуется не мало, ведь неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество гостиничных комплексов с высоким уровнем обслуживания являются главными причинами низкой популярности данного направления.

Джибути — это маленькое государство на северо-востоке Африки располагающееся между Эфиопией и Сомали, а его площадью всего 23 200 км².

Источник: РИА Новости

Фото: needpix.com