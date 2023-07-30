Российскому турбизнесу рекомендовали присмотреться к Африке
В рамках саммита «Россия – Африка» российский посол в Джибути Михаил Голованов посоветовал рассмотреть возможность инвестирования в Джибути.
Согласно мнению посла России, Джибути обладает уникальными природными достопримечательностями, такими как белоснежные песчаные пляжи, соляные озера, природные парки, спящие вулканы и места для дайвинга. Все это делает данное место привлекательным для туризма.
Однако вложений в курорт потребуется не мало, ведь неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество гостиничных комплексов с высоким уровнем обслуживания являются главными причинами низкой популярности данного направления.
Джибути — это маленькое государство на северо-востоке Африки располагающееся между Эфиопией и Сомали, а его площадью всего 23 200 км².
Источник: РИА Новости
Фото: needpix.com
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